Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)

Дата рождения

08.09.1909

Дата смерти

20.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1909

Отец: Помыкалов Иван Моисеевич

Мать: Помыкалова Анисья Лукинична

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Карабанов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович

Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Карабанов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Карабанова Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Карабанов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабанов Яков Александрович

Смерть
20.06.1984
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
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