Карабанова (Помыкалова) Наталья Ивановна
Место рожденияД. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Дата рождения08.09.1909
Дата смерти20.06.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1909
Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Карабанов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Карабанов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Карабанова Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Карабанов Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1984
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область