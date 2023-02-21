Карабанов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1906
Сын: Карабанов Яков Александрович
Мать ребёнка: Карабанова Татьяна Павловна
Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Карабанов Павел Александрович
Мать ребёнка: Карабанова Татьяна Павловна
Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
17.08.1917
Дочь: Карабанова Наталия Александровна
Мать ребёнка: Карабанова Татьяна Павловна
Долговка, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Родилась в д.Фроловка Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. Запись в метрической книге Михайло-Архангельской церкви села Долговского за 1917 год. См. в ОГАЧО - фонд И226, опись ... Показать все
Смерть
Неизвестно