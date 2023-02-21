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Карабанов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробанов Алексей Зиновьев /Зиновьевич

Мать: Коробанова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Карабанов Яков Александрович

Мать ребёнка: Карабанова Татьяна Павловна

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Карабанов Павел Александрович

Мать ребёнка: Карабанова Татьяна Павловна

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
17.08.1917

Дочь: Карабанова Наталия Александровна

Мать ребёнка: Карабанова Татьяна Павловна

Долговка, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Родилась в д.Фроловка Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. Запись в метрической книге Михайло-Архангельской церкви села Долговского за 1917 год. См. в ОГАЧО - фонд И226, опись ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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