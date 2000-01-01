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Карабанова Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Карабанов Яков Александрович

Отец ребёнка: Карабанов Александр Алексеевич

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Карабанов Павел Александрович

Отец ребёнка: Карабанов Александр Алексеевич

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Смерть
Неизвестно
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