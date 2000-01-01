Карабанова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1906
Сын: Карабанов Яков Александрович
Отец ребёнка: Карабанов Александр Алексеевич
Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Рождение ребёнка
25.12.1908
Сын: Карабанов Павел Александрович
Отец ребёнка: Карабанов Александр Алексеевич
Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Смерть
Неизвестно