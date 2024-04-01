Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти10.11.1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Волкова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Трусова Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Афанасьева Афимья Иванова
Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Лябухин Илья Солдат Р.Плосского Иванов
Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекина Евдокия I Жена Иванова
Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1791
69 лет