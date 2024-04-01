Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

10.11.1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Лябухин Владимир Иванов

Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Волкова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Трусова Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Афанасьева Афимья Иванова

Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Лябухин Илья Солдат Р.Плосского Иванов

Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекина Евдокия I Жена Иванова

Мать ребёнка: Лябухина Параскева Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лябухина Параскева Михайлова

Смерть
10.11.1791
69 лет
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