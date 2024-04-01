Лябухина Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти30.11.1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Волкова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Трусова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Афанасьева Афимья Иванова
Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев
Рождение ребёнка
Около 1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекина Евдокия I Жена Иванова
Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1789
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
61 год?