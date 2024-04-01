Лябухина Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лябухина Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

30.11.1789

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Лябухин Владимир Иванов

Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Волкова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Трусова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Афанасьева Афимья Иванова

Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Лябухин Илья Солдат Р.Плосского Иванов

Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекина Евдокия I Жена Иванова

Отец ребёнка: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Смерть
30.11.1789
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
61 год?
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