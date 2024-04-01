Волкова (Лябухина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Лябухина) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Мать: Лябухина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Волкова) Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Бракосочетание
15.01.1773

Муж: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Волков Василий 1 Ефимов

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
04.11.1778

Дочь: (Волкова) Степанида Ефимова

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.03.1780

Сын: Волков Иван Ефимов

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Волков Василий Ефимов

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
24.02.1783

Сын: Волков Иван 2 Ефимов

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.04.1785

Сын: Волков Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Данила Богунов
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Фадеева (Волкова) Анна (Авдотья?) Ефимова

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
06.12.1786

Сын: Волков Николай Ефимов

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
05.?.1791

Дочь: (Волкова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Волков Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Калинина (Волкова) Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Смерть
Неизвестно

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