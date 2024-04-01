Волкова (Лябухина) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: (Волкова) Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Дочь: (Волкова) Степанида Ефимова
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Сын: Волков Иван Ефимов
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Сын: Волков Иван 2 Ефимов
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Дочь: (Волкова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Сын: Волков Андрей Ефимов
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Дочь: Калинина (Волкова) Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев