Фадеева (Волкова) Анна (Авдотья?) Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
10.07.1805
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 28 ж. 18 Сибирского драгунского полка, эскадрона майора Зеленбаха, прапорщика Фёдора Кубасова крепостной человек. Жена записана как Анна - дочь отставного солдата ПП прихода
Смерть
Неизвестно