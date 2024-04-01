Фадеева (Волкова) Анна (Авдотья?) Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Волкова) Анна (Авдотья?) Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Мать: Волкова (Лябухина) Евдокия Иванова

Бракосочетание
10.07.1805

Муж: Фадеев Прохор Крепостной Прапорщика Кубасова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 28 ж. 18 Сибирского драгунского полка, эскадрона майора Зеленбаха, прапорщика Фёдора Кубасова крепостной человек. Жена записана как Анна - дочь отставного солдата ПП прихода
Смерть
Неизвестно

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