Лябухин Владимир Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
19.12.1778
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Феодосия Владимировна
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 08.10.1783
Дочь: Черенщикова Пелагея Владимирова
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Феодосия 2 Владимирова
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Рождение ребёнка
01.03.1786
Дочь: Евдокия Владимирова
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Рождение ребёнка
28.12.1791
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Кристина Владимирова
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Рождение ребёнка
08.07.1799
Сын: Лябухин Прокопий Казак Залинейного Полка Владимиров
Мать ребёнка: Лябухина Софья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лябухина Софья Ермолаева
Смерть
Неизвестно