Лябухина (Сизухина?) Софья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛябухина (Сизухина?) Софья Ермолаева

Лябухина (Сизухина?) Софья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1778

Сын: Лябухин Ефим Владимиров

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Феодосия Владимировна

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Рождение ребёнка
Около 08.10.1783

Дочь: Черенщикова Пелагея Владимирова

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Феодосия 2 Владимирова

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Рождение ребёнка
01.03.1786

Дочь: Евдокия Владимирова

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Рождение ребёнка
28.12.1791

Сын: Лябухин Егор Владимиров

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Кристина Владимирова

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1799

Сын: Лябухин Прокопий Казак Залинейного Полка Владимиров

Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лябухин Владимир Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close