Лябухина (Сизухина?) Софья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1778
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Феодосия Владимировна
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Рождение ребёнка
Около 08.10.1783
Дочь: Черенщикова Пелагея Владимирова
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Феодосия 2 Владимирова
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1786
Дочь: Евдокия Владимирова
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Рождение ребёнка
28.12.1791
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Кристина Владимирова
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1799
Сын: Лябухин Прокопий Казак Залинейного Полка Владимиров
Отец ребёнка: Лябухин Владимир Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно