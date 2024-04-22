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Лябухин Ефим Владимиров

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.12.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1778

Отец: Лябухин Владимир Иванов

Мать: Лябухина Софья Ермолаева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лябухин Дмитрий В Резерве На 1845Г. Ефимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лябухин Исаак В Резерве На 1845Г. Ефимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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