Лябухин Ефим Владимиров
Место рождения
Дата рождения19.12.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1778
Отец: Лябухин Владимир Иванов
Мать: Лябухина Софья Ермолаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лябухин Дмитрий В Резерве На 1845Г. Ефимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лябухин Исаак В Резерве На 1845Г. Ефимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно