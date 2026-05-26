Лябухина (Шустова) Пелагея Павлова
женский, родилась Около 1780
умерла 15.09.1814, Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
ОтецШустов ПавелНеизвестно г.р.
Дети
(Лябухина) Агрипина Ефимова13.06.1811 г.р.
(Лябухина) Федосья Ефимова24.05.1813 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1780
Отец: Шустов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1811
Дочь: (Лябухина) Агрипина Ефимова
Отец ребёнка: Лябухин Ефим Владимиров
Рождение ребёнка
24.05.1813
Дочь: (Лябухина) Федосья Ефимова
Отец ребёнка: Лябухин Ефим Владимиров
Рождение ребёнка
06.09.1814
Отец ребёнка: Лябухин Ефим Владимиров
Смерть
15.09.1814