Лябухина (Шустова) Пелагея Павлова Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Лябухина (Шустова) Пелагея Павлова

Автор
ИС
Сорокина И.

женский, родилась Около 1780

умерла 15.09.1814, Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Отец
Шустов ПавелНеизвестно г.р.
Дети
(Лябухина) Агрипина Ефимова13.06.1811 г.р.
(Лябухина) Федосья Ефимова24.05.1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Шустов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1811

Дочь: (Лябухина) Агрипина Ефимова

Отец ребёнка: Лябухин Ефим Владимиров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

https://familio.org/settlements/33a6c162-b212-4b02

Рождение ребёнка
24.05.1813

Дочь: (Лябухина) Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Лябухин Ефим Владимиров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

https://familio.org/settlements/33a6c162-b212-4b02

Рождение ребёнка
06.09.1814

Сын: Лябухин Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Лябухин Ефим Владимиров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

https://familio.org/settlements/33a6c162-b212-4b02

Смерть
15.09.1814
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

34 г. истерика | https://familio.org/settlements/33a6c162-b212-4b02

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