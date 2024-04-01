Афанасьева (Лябухина) Афимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Лябухина) Афимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Селябухин Иван Отст Драгун Р.Плосского Васильев

Мать: Лябухина Параскева Михайлова

Бракосочетание
08.02.1783

Муж: Афанасьев Захарий Васильев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 17
Рождение ребёнка
26.08.1783

Дочь: Наталья Звхарова

Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев

Рождение ребёнка
22.07.1784

Дочь: Мария Захароаа

Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
драгун Кирилл Рябов, дев. Татьяна Лябухина
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Афанасьев Иван Захаров

Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Захариева

Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Афанасьев Григорий Захаров

Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев

Рождение ребёнка
16.04.1801

Сын: Афанасьев Василий Захаров

Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Десяткова 1, Ташланова 2 Зиновья Захарова

Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев

Смерть
Неизвестно
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