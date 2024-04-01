Афанасьева (Лябухина) Афимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Бракосочетание
08.02.1783
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 17
Рождение ребёнка
26.08.1783
Дочь: Наталья Звхарова
Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев
Рождение ребёнка
22.07.1784
Дочь: Мария Захароаа
Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
драгун Кирилл Рябов, дев. Татьяна Лябухина
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Захариева
Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Афанасьев Григорий Захаров
Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев
Рождение ребёнка
16.04.1801
Сын: Афанасьев Василий Захаров
Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Десяткова 1, Ташланова 2 Зиновья Захарова
Отец ребёнка: Афанасьев Захарий Васильев
Смерть
Неизвестно