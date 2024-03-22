Шамонина (Цуцура) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамонина (Цуцура) Наталья Владимировна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

20.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969

Отец: Цуцура Владимир Михайлович

Мать: Цуцура Тамара Федоровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.08.1992

Дочь: Шамонина Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: Шамонин Юрий Феликсович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
03.04.1993

Муж: Шамонин Юрий Феликсович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.06.1999

Дочь: Шамонина Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Шамонин Юрий Феликсович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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