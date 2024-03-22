Шамонина (Цуцура) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969
Рождение ребёнка
09.08.1992
Дочь: Шамонина Маргарита Юрьевна
Отец ребёнка: Шамонин Юрий Феликсович
Бракосочетание
03.04.1993
Рождение ребёнка
01.06.1999
Дочь: Шамонина Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Шамонин Юрий Феликсович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область