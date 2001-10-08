Цуцура Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1936
Дата смерти08.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1936
Отец: Цуцура Михаил Филиппович
Мать: Цуцура Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Сергачёва Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Цуцура Тамара Федоровна
п.Сита Хабаровсконо кр
Рождение ребёнка
20.02.1969
Дочь: Шамонина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Цуцура Тамара Федоровна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
08.10.2001