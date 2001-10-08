Цуцура Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуцура Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1936

Дата смерти

08.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1936

Отец: Цуцура Михаил Филиппович

Мать: Цуцура Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Сергачёва Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Цуцура Тамара Федоровна

п.Сита Хабаровсконо кр
Рождение ребёнка
20.02.1969

Дочь: Шамонина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Цуцура Тамара Федоровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
08.10.2001
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