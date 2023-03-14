Сергачёва (Цуцура) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергачёва (Цуцура) Ирина Владимировна

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Место рождения

п.Сита Хабаровсконо кр

Дата рождения

27.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1961

Отец: Цуцура Владимир Михайлович

Мать: Цуцура Тамара Федоровна

п.Сита Хабаровсконо кр
Бракосочетание
27.09.1980

Муж: Сергачёв Олег Леонилович

Рождение ребёнка
13.06.1982

Дочь: Сергачёва Марина Олеговна

Отец ребёнка: Сергачёв Олег Леонилович

Рождение ребёнка
20.11.1986

Дочь: Сергачёва Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Сергачёв Олег Леонилович

Рождение ребёнка
20.01.2003

Дочь: Сергачёва Диана Олеговна

Отец ребёнка: Сергачёв Олег Леонилович

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