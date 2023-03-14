Сергачёва (Цуцура) Ирина Владимировна
Место рожденияп.Сита Хабаровсконо кр
Дата рождения27.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1961
п.Сита Хабаровсконо кр
Бракосочетание
27.09.1980
Рождение ребёнка
13.06.1982
Дочь: Сергачёва Марина Олеговна
Отец ребёнка: Сергачёв Олег Леонилович
Рождение ребёнка
20.11.1986
Дочь: Сергачёва Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Сергачёв Олег Леонилович
Рождение ребёнка
20.01.2003
Дочь: Сергачёва Диана Олеговна
Отец ребёнка: Сергачёв Олег Леонилович