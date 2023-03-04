Цуцура (Бебнева) Тамара Федоровна
Место рожденияс-з Культура Костромскрй обл.
Дата рождения05.06.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935
Отец: Бебнев Федор Павлович
с-з Культура Костромскрй обл.
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Сергачёва Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Цуцура Владимир Михайлович
п.Сита Хабаровсконо кр
Рождение ребёнка
20.02.1969
Дочь: Шамонина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Цуцура Владимир Михайлович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно