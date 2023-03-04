Цуцура (Бебнева) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуцура (Бебнева) Тамара Федоровна

Цуцура (Бебнева) Тамара Федоровна

Место рождения

с-з Культура Костромскрй обл.

Дата рождения

05.06.1935

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935

Отец: Бебнев Федор Павлович

Мать: Бебнева Мария Александровна

с-з Культура Костромскрй обл.
Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Сергачёва Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Цуцура Владимир Михайлович

п.Сита Хабаровсконо кр
Рождение ребёнка
20.02.1969

Дочь: Шамонина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Цуцура Владимир Михайлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуцура Владимир Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close