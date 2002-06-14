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Цуцура Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

14.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1936

Сын: Цуцура Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Цуцура Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
08.01.1936

Сын: Цуцура Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Цуцура Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
04.09.1946

Дочь: Цуцура Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.06.2002
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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