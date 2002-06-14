Цуцура Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти14.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1936
Сын: Цуцура Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Цуцура Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.01.1936
Сын: Цуцура Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Цуцура Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.09.1946
Дочь: Цуцура Вера Михайловна
Смерть
14.06.2002
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край