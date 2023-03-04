Шамонин Юрий Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамонин Юрий Феликсович

Шамонин Юрий Феликсович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1992

Дочь: Шамонина Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: Шамонина Наталья Владимировна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
03.04.1993

Жена: Шамонина Наталья Владимировна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.06.1999

Дочь: Шамонина Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Шамонина Наталья Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close