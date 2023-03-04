Шамонин Юрий Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1992
Дочь: Шамонина Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: Шамонина Наталья Владимировна
Бракосочетание
03.04.1993
Рождение ребёнка
01.06.1999
Дочь: Шамонина Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Шамонина Наталья Владимировна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область