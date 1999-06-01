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Шамонина Мария Юрьевна
Шамонина Мария Юрьевна
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Древо
Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
01.06.1999
Пол
Женский
Отец
Шамонин Юрий Феликсович
1967 г.р.
Мать
Шамонина (Цуцура) Наталья Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1999
Отец:
Шамонин Юрий Феликсович
Мать:
Шамонина Наталья Владимировна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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