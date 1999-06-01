Шамонина Мария Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамонина Мария Юрьевна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

01.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1999

Отец: Шамонин Юрий Феликсович

Мать: Шамонина Наталья Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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