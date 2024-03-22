Шамонина Маргарита Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамонина Маргарита Юрьевна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

09.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1992

Отец: Шамонин Юрий Феликсович

Мать: Шамонина Наталья Владимировна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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