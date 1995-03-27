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Никитин Николай Гаврилович

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Место рождения

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

23.12.1928

Дата смерти

27.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928

Отец: Никитин Гаврила Евдокимович

Мать: Никитина Вера Романовна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1949

Сын: Никитин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Аркадьевна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
1949

Жена: Никитина Евдокия Аркадьевна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1951

Сын: Никитин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Аркадьевна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1959

Дочь: Сасса Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Аркадьевна

Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
27.03.1995
Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
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