Никитин Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения23.12.1928
Дата смерти27.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928
Рождение ребёнка
11.12.1949
Сын: Никитин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Аркадьевна
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
17.11.1951
Сын: Никитин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Аркадьевна
Рождение ребёнка
23.04.1959
Дочь: Сасса Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Аркадьевна
Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
27.03.1995
Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область