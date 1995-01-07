Никитин Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1949
Дата смерти07.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1949
Рождение ребёнка
29.12.1983
Дочь: Гурина Ксения Анатольевна
Мать ребёнка: Кутилина Валентина Владимировна
Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.01.1995
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
умер в тюрьме от туберкулёза