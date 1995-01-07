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Никитин Анатолий Николаевич

Место рождения

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

11.12.1949

Дата смерти

07.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1949

Отец: Никитин Николай Гаврилович

Мать: Никитина Евдокия Аркадьевна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1983

Дочь: Гурина Ксения Анатольевна

Мать ребёнка: Кутилина Валентина Владимировна

Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.01.1995
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
умер в тюрьме от туберкулёза