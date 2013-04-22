Никитина Евдокия Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1926
Дата смерти22.04.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926
Рождение ребёнка
11.12.1949
Сын: Никитин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Гаврилович
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
17.11.1951
Сын: Никитин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
23.04.1959
Дочь: Сасса Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Гаврилович
Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
22.04.2013
Белая Церковь, Київська область