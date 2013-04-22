Никитина Евдокия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Евдокия Аркадьевна

Никитина Евдокия Аркадьевна

avatar

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.08.1926

Дата смерти

22.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926

Отец: Власенко Аркадий Иванович

Мать: Власенко Анфиса Дементьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1949

Сын: Никитин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Гаврилович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
1949

Муж: Никитин Николай Гаврилович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1951

Сын: Никитин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Гаврилович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1959

Дочь: Сасса Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Гаврилович

Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
22.04.2013
Белая Церковь, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close