Никитин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1951
Дата смерти15.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1951
Бракосочетание
27.04.1972
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1973
Дочь: Аббасова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Ильинична
Смерть
15.07.2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область