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Никитин Николай Николаевич

Место рождения

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

17.11.1951

Дата смерти

15.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1951

Отец: Никитин Николай Гаврилович

Мать: Никитина Евдокия Аркадьевна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
27.04.1972

Жена: Никитина Татьяна Ильинична

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1973

Дочь: Аббасова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Ильинична

Смерть
15.07.2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область