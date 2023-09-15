Власенко (Ерёмина) Анфиса Дементьевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1907
Дата смерти19.03.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1907
Отец: Ерёмин Дементий Иванович
Мать: Ерёмина Марина
Рождение ребёнка
10.08.1926
Дочь: Никитина Евдокия Аркадьевна
Отец ребёнка: Власенко Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Власенко Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Власенко Аркадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов -
Смерть
19.03.1983
Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область