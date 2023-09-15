Власенко (Ерёмина) Анфиса Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласенко (Ерёмина) Анфиса Дементьевна

Власенко (Ерёмина) Анфиса Дементьевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.04.1907

Дата смерти

19.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1907

Отец: Ерёмин Дементий Иванович

Мать: Ерёмина Марина

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.08.1926

Дочь: Никитина Евдокия Аркадьевна

Отец ребёнка: Власенко Аркадий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Власенко Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: Власенко Аркадий Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов -

Смерть
19.03.1983
Кубовая, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close