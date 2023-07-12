Ерёмин Дементий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: Ерёмин Иван Киприянович
Рождение ребёнка
24.04.1907
Дочь: Власенко Анфиса Дементьевна
Мать ребёнка: Ерёмина Марина
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ивлева Татьяна Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосырская Таисия Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Анна Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерёмина Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно