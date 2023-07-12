Ерёмин Дементий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрёмин Дементий Иванович

Ерёмин Дементий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Ерёмин Иван Киприянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1907

Дочь: Власенко Анфиса Дементьевна

Мать ребёнка: Ерёмина Марина

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ивлева Татьяна Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скосырская Таисия Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Анна Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Иван Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close