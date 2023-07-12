Ивлева (Ерёмина) Татьяна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Ерёмина) Татьяна Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ерёмин Дементий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Меньшикова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Ивлев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Скосырская Людмила Петровна

Отец ребёнка: Ивлев Пётр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1983
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