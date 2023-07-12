Ивлева (Ерёмина) Татьяна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Ерёмин Дементий Иванович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Меньшикова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Ивлев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Скосырская Людмила Петровна
Отец ребёнка: Ивлев Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Смерть
1983