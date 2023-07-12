Скосырская (Ерёмина) Таисия Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерёмин Дементий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосырская Светлана Петровна
Отец ребёнка: Скосырский Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скосырский Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосырская Елена
Смерть
Около 1990