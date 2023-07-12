Скосырская (Ерёмина) Таисия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырская (Ерёмина) Таисия Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерёмин Дементий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скосырская Светлана Петровна

Отец ребёнка: Скосырский Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скосырский Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скосырская Елена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1990
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