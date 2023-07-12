Власенко Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко Аркадий Иванович

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власенко Иван

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
10.08.1926

Дочь: Никитина Евдокия Аркадьевна

Мать ребёнка: Власенко Анфиса Дементьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Власенко Михаил Аркадьевич

Мать ребёнка: Власенко Анфиса Дементьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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