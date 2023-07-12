Власенко Аркадий Иванович
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власенко Иван
Украина
Рождение ребёнка
10.08.1926
Дочь: Никитина Евдокия Аркадьевна
Мать ребёнка: Власенко Анфиса Дементьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Власенко Михаил Аркадьевич
Мать ребёнка: Власенко Анфиса Дементьевна
Смерть
Неизвестно