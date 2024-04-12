Никитина (Асламова) Вера Романовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1900
Дата смерти08.06.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1900
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Багирова Марьям Гавриловна
Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рассказова Зинаида Гавриловна
Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Хижина Полина Гавриловна
Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
23.12.1928
Сын: Никитин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Казанская Роза Гавриловна
Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
04.12.1937
Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович
Смерть
08.06.1979