Никитина (Асламова) Вера Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Асламова) Вера Романовна

Никитина (Асламова) Вера Романовна

Место рождения

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

19.09.1900

Дата смерти

08.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1900

Отец: Асламов Роман Константинович

Мать: Асламова Мария Ивановна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
1920

Муж: Никитин Гаврила Евдокимович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Багирова Марьям Гавриловна

Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рассказова Зинаида Гавриловна

Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Хижина Полина Гавриловна

Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1928

Сын: Никитин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Казанская Роза Гавриловна

Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.12.1937

Сын: Никитин Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Никитин Гаврила Евдокимович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
08.06.1979
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close