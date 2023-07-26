Багирова (Никитина) Марьям (Клавдия) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багирова (Никитина) Марьям (Клавдия) Гавриловна

Место рождения

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Никитин Гаврила Евдокимович

Мать: Никитина (Асламова) Вера Романовна

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багиров Агадада Абильфат оглы

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Багирова Светлана (Севиль) Агадада гызы

Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы

Рождение ребёнка
1953

Сын: Багиров Рафаэль Агадада оглы

Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы

Рождение ребёнка
1956

Сын: Багиров Рамис Агадада оглы

Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Багирова Тамара (Тамила) Агадада гызы

Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы

Смерть
Около 1985

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