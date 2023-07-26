Багирова (Никитина) Марьям (Клавдия) Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Багирова Светлана (Севиль) Агадада гызы
Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы
Рождение ребёнка
1953
Сын: Багиров Рафаэль Агадада оглы
Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы
Рождение ребёнка
1956
Сын: Багиров Рамис Агадада оглы
Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Багирова Тамара (Тамила) Агадада гызы
Отец ребёнка: Багиров Агадада Абильфат оглы
Смерть
Около 1985