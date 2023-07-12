Багиров Рафаэль Агадада оглы
Место рожденияАзербайджан
Дата рождения1953
Дата смертиОколо 2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Азербайджан
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Багирова Наталья Рафаэлевна
Мать ребёнка: Дружинина Евгения Ивановна
Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Сапронова Фарида Рафаэлевна
Мать ребёнка: Дружинина Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2020