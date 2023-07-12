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Багиров Рафаэль Агадада оглы

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Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

1953

Дата смерти

Около 2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Багиров Агадада Абильфат оглы

Мать: Багирова Марьям Гавриловна

Азербайджан
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Багирова Наталья Рафаэлевна

Мать ребёнка: Дружинина Евгения Ивановна

Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1979

Дочь: Сапронова Фарида Рафаэлевна

Мать ребёнка: Дружинина Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Евгения Ивановна

Смерть
Около 2020
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