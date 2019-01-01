село Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Хмелевицы

город Шахунья, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
2827Хмелевицы (Хмелевицкое), с.при рч. Какше.42станов. кварт.369880Церковь православная. Хмелевицкое волостное правление. Училище. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Хмелевицкая волость
1056. Хмелевицы, село бывшее государственное, при речке Малой Какше, дворов 45, жителей 270, становая квартира, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Хмелевицкая волость
село Хмелевицы7312349910014664298458788859

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, ХмЕлевицкая волость
Хмелевицы (Какша) с., 2 ш.рч. М. Какша4053357274234508лесной извоз.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Ветлужский уезд, Хмелевицкая волость
Хмелевицы село1705Хмелевицкий446Хмелев. 40262

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Шахунья
19170Хмелевицысело57°45'46°23'O-38-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Шахунья
22758000781с Хмелевицысело

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