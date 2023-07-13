Асламова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асламова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1900

Дочь: Никитина Вера Романовна

Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асламов Николай Романович

Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асламов Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асламов Иван Романович

Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асламова Наталья Романовна

Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович

Смерть
Неизвестно