Асламова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1900
Дочь: Никитина Вера Романовна
Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асламов Николай Романович
Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асламов Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асламова Наталья Романовна
Отец ребёнка: Асламов Роман Константинович
Смерть
Неизвестно