Рассказова (Никитина) Зинаида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказова (Никитина) Зинаида Гавриловна

Место рождения

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Никитин Гаврила Евдокимович

Мать: Никитина Вера Романовна

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Карпова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Рассказов Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Рассказова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Рассказов Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Мальцева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Рассказов Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассказов Алексей

Смерть
Около 1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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