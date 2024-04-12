Рассказова (Никитина) Зинаида Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Карпова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Рассказов Алексей
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Рассказова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Рассказов Алексей
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Мальцева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Рассказов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рассказов Алексей
Смерть
Около 1980