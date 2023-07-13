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Рассказов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Карпова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Рассказова Зинаида Гавриловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Рассказова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Рассказова Зинаида Гавриловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Мальцева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Рассказова Зинаида Гавриловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова Зинаида Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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