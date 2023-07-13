Рассказов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Карпова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Рассказова Зинаида Гавриловна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Рассказова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Рассказова Зинаида Гавриловна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Мальцева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Рассказова Зинаида Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно