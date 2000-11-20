Будников Сергей Васильевич
Место рожденияУльяновская обл., Ново-Спасский р-н, с. Новое Томышево
Дата рождения01.10.1929
Дата смерти20.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Капиталина Егоровна
Рождение ребёнка
30.01.1956
Сын: Будников Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Киселева Капиталина Егоровна
Смерть
20.11.2000