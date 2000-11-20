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Будников Сергей Васильевич

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Место рождения

Ульяновская обл., Ново-Спасский р-н, с. Новое Томышево

Дата рождения

01.10.1929

Дата смерти

20.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1929

Отец: Будников Василий Иванович

Мать: Кротова Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Капиталина Егоровна

Рождение ребёнка
30.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Капиталина Егоровна

Рождение ребёнка
30.01.1956

Сын: Будников Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Киселева Капиталина Егоровна

Смерть
20.11.2000

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