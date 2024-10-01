Кротова Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1905
Дата смерти?.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будникова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Будников Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будников Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Будников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1926
Сын: Будников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Будников Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1929
Сын: Будников Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Будников Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1931
Дочь: Будникова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Будников Василий Иванович
Смерть
?.09.1982