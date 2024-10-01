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Кротова Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1905

Дата смерти

?.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будникова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Будников Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будников Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Будников Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будников Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1926

Сын: Будников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Будников Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1929

Сын: Будников Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Будников Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1931

Дочь: Будникова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Будников Василий Иванович

Смерть
?.09.1982

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