Киселева Капиталина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Капиталина Егоровна

Киселева Капиталина Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936

Отец: Киселев Егор Артемьевич

Мать: Смертина Лидия Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1956

Сын: Будников Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Будников Сергей Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.