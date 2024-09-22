Киселева Капиталина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1936
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936
Отец: Киселев Егор Артемьевич
Мать: Смертина Лидия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1956
Сын: Будников Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Будников Сергей Васильевич