Будников Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1956
Дата смерти31.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1956
Рождение ребёнка
03.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.10.1998