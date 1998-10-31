Будников Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будников Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1956

Дата смерти

31.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1956

Отец: Будников Сергей Васильевич

Мать: Киселева Капиталина Егоровна

Рождение ребёнка
03.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.10.1998

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