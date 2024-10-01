Будников Василий Иванович
Место рождениясело Новое Томышево, Новоспасское городское поселение, Ульяновская область
Дата рождения29.12.1902
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будникова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будников Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1926
Сын: Будников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
01.10.1929
Сын: Будников Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
27.08.1931
Дочь: Будникова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна
Смерть
?.02.1944