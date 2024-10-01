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Будников Василий Иванович

Место рождения

село Новое Томышево, Новоспасское городское поселение, Ульяновская область

Дата рождения

29.12.1902

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будникова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будников Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
09.02.1926

Сын: Будников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
01.10.1929

Сын: Будников Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
27.08.1931

Дочь: Будникова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Кротова Прасковья Гавриловна

Смерть
?.02.1944

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