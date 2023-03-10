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Чирков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1905

Дата смерти

27.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
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1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905

Отец: Чирков Иван

Мать: Чиркова Феоктиста

Рождение ребёнка
25.06.1925

Сын: Чирков Борис Александрович

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
16.11.1927

Дочь: Наместникова Мария Александровна

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
31.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.04.1937

Сын: Чирков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна

Смерть
27.02.1986
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