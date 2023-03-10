Чирков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1905
Дата смерти27.02.1986
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1905
Отец: Чирков Иван
Мать: Чиркова Феоктиста
Рождение ребёнка
25.06.1925
Сын: Чирков Борис Александрович
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.11.1927
Дочь: Наместникова Мария Александровна
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
31.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.04.1937
Сын: Чирков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Яковлевна
Смерть
27.02.1986