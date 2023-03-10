Чиркова (Чиркова) Феоктиста
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Б. Алексей
Мать: Б. ?
Рождение ребёнка
25.08.1905
Сын: Чирков Александр Иванович
Отец ребёнка: Чирков Иван
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Чирков Иван
Рождение ребёнка
1908
Сын: Чирков Яков Иванович
Отец ребёнка: Чирков Иван
Рождение ребёнка
07.02.1922
Сын: Чирков Иван Иванович
Отец ребёнка: Чирков Иван
Смерть
Неизвестно