Чиркова (Чиркова) Феоктиста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Чиркова) Феоктиста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Б. Алексей

Мать: Б. ?

Рождение ребёнка
25.08.1905

Сын: Чирков Александр Иванович

Отец ребёнка: Чирков Иван

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чирков Федор Иванович

Отец ребёнка: Чирков Иван

Рождение ребёнка
1908

Сын: Чирков Яков Иванович

Отец ребёнка: Чирков Иван

Рождение ребёнка
07.02.1922

Сын: Чирков Иван Иванович

Отец ребёнка: Чирков Иван

Смерть
Неизвестно
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