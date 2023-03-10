Чиркова (Еремеева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Еремеева) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1906

Дата смерти

11.07.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
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1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906

Отец: Еремеев Яков

Мать: Еремеева Мария

Рождение ребёнка
25.06.1925

Сын: Чирков Борис Александрович

Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1927

Дочь: Наместникова Мария Александровна

Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.04.1937

Сын: Чирков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович

Смерть
11.07.1985
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