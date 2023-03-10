Чиркова (Еремеева) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1906
Дата смерти11.07.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906
Отец: Еремеев Яков
Мать: Еремеева Мария
Рождение ребёнка
25.06.1925
Сын: Чирков Борис Александрович
Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1927
Дочь: Наместникова Мария Александровна
Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1937
Сын: Чирков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Александр Иванович
Смерть
11.07.1985