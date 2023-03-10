Наместникова (Чиркова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1927
Дата смерти26.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1927
Рождение ребёнка
05.08.1950
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.08.1979
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно