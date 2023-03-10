Наместникова (Чиркова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наместникова (Чиркова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1927

Дата смерти

26.08.1979

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1927

Отец: Чирков Александр Иванович

Мать: Чиркова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
05.08.1950

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.08.1979
Похороны
Неизвестно
Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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