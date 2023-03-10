Чирков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1905

Сын: Чирков Александр Иванович

Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чирков Федор Иванович

Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста

Рождение ребёнка
1908

Сын: Чирков Яков Иванович

Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста

Рождение ребёнка
07.02.1922

Сын: Чирков Иван Иванович

Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста

Смерть
Неизвестно
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