Чирков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1905
Сын: Чирков Александр Иванович
Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста
Рождение ребёнка
1908
Сын: Чирков Яков Иванович
Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста
Рождение ребёнка
07.02.1922
Сын: Чирков Иван Иванович
Мать ребёнка: Чиркова Феоктиста
Смерть
Неизвестно