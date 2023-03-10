Чирков Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1925
Дата смерти07.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925
Рождение ребёнка
03.02.1952
Мать ребёнка: Чиркова Агриппина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Агриппина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1992