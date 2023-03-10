Чирков Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1925

Дата смерти

07.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925

Отец: Чирков Александр Иванович

Мать: Чиркова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
03.02.1952

Сын: Чирков Леонид Борисович

Мать ребёнка: Чиркова Агриппина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Агриппина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Агриппина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Агриппина Тихоновна

Смерть
07.04.1992
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