Дружаев Николай Николаевич 28.11.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружаев Николай Николаевич

Место рождения

Старославкино Пензенская область

Дата рождения

28.11.1913

Дата смерти

07.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1913

Отец: Дружаев Николай Матвеевич

Мать: Дружаева Варвара Егоровна

Старославкино Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухова (Дружаева) Мария

Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружаев Александр

Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Бракосочетание
09.10.1934

Жена: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

д. Левино Романовский сельсовет
Рождение ребёнка
1935

Сын: Дружаев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

д. Левино
Смерть
07.05.1987
д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Похороны
Неизвестно
Пуриховское кладбище Чкаловский р-н Н.Новгород

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