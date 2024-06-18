Дружаев Николай Николаевич
Место рожденияСтарославкино Пензенская область
Дата рождения28.11.1913
Дата смерти07.05.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1913
Старославкино Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ухова (Дружаева) Мария
Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружаев Александр
Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна
д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Бракосочетание
09.10.1934
д. Левино Романовский сельсовет
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дружаев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна
д. Левино
Смерть
07.05.1987
д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Похороны
Неизвестно
Пуриховское кладбище Чкаловский р-н Н.Новгород