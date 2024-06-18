(Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

Место рождения

Левино

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Крайков Иван Федорович

Мать: (Крайкова (Королева)) Мария Алексеевна

Левино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухова (Дружаева) Мария

Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружаев Александр

Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич

д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Бракосочетание
09.10.1934

Муж: Дружаев Николай Николаевич

д. Левино Романовский сельсовет
Рождение ребёнка
1935

Сын: Дружаев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич

д. Левино
Смерть
Неизвестно
д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Похороны
Неизвестно
Пуриховское кладбище Чкаловский р-н Н.Новгородская

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