(Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна
Место рожденияЛевино
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Левино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ухова (Дружаева) Мария
Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружаев Александр
Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич
д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Бракосочетание
09.10.1934
д. Левино Романовский сельсовет
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дружаев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Дружаев Николай Николаевич
д. Левино
Смерть
Неизвестно
д.Левино Чкаловский р-н Горьковская
Похороны
Неизвестно
Пуриховское кладбище Чкаловский р-н Н.Новгородская