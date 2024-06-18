Дружаева Варвара Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружаева Варвара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.12.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружаев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Дружаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дружаев Николай Матвеевич

Старославкино Пензенская область
Смерть
15.12.1959
Причина смерти: Сердечный приступ

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