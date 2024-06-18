Дружаева Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1913
Сын: Дружаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дружаев Николай Матвеевич
Старославкино Пензенская область
Смерть
15.12.1959
Причина смерти: Сердечный приступ